Putin isolato: anche il "viceré" del Donbass contrario al referendum. E il sindaco di Mosca fa togliere le "Z" dalla città (Di sabato 24 settembre 2022) Vladimir Putin fa vedere i muscoli per mostrare le sue dobolezze. Nel suo entourage c'è chi non sarebbe d?accordo con i referendum di secessione di alcuni territori...

riotta : Cina e India hanno isolato Putin. Non lo leggerete sui giornali tv e talk russi in Italia ;) - riotta : Minaccia nucleare di Putin è stata brandita già invadendo #Ucraina non è una novità. Chi ha blandito il dittatore r… - andrealusi : RT @ottolinatv: Draghi arringa le folle all'ONU: 'Putin ormai è completamente isolato' ???? - carlo_masera : RT @drewviola: Il criminale Putin, ormai sempre più isolato e perdente, minaccia di usare l'atomica e @GiuseppeConteIT oggi afferma: basta… - ragusaibla : RT @drewviola: Il criminale Putin, ormai sempre più isolato e perdente, minaccia di usare l'atomica e @GiuseppeConteIT oggi afferma: basta… -