Pomezia | arriva il Salone dell’Aerospazio e Aviazione | al via la prima edizione di Aviation Yes

(Di sabato 24 settembre 2022) Si svolgerà a, il 16 e 17 ottobre, ladiYes, il “”. L’evento, organizzato dalla nota ufologa pometina Francesca Bittarello, si svolgerà presso il Simon Hotel, che sarà allestito in tema sia nella sala interna che nel patio, dove verranno posizionati stand espositivi istituzionali e commerciali. Alla manifestazione parteciperanno Enti, Istituti, Associazioni, Organizzazioni e Federazioni legate all’aeronautica e all’aerospazio. Mostre fotografiche e pittoriche e di materiali aeronautici accoglieranno il visitatore, mentre durante le Conferenze ci saranno collegamenti con eminenti militari non più in servizio attivo, ma con altri incarichi di rilievo, oltre a storici dell’Aeronautica, esperti ...

CorriereCitta : Litorale Romano: a grande richiesta arriva il corso di primo soccorso per delfini spiaggiati -

RomaToday

... Viale Trento, Viale Rapallo, Viale Matera, viale Mantova, viale Rodi, viale, viale Dei ... quattro passeggiate nei giardini d'arte e di storia appena riqualificati Rimini,'Ride to FIM ...... Viale Trento, Viale Rapallo, Viale Matera, viale Mantova, viale Rodi, viale, viale Dei ... quattro passeggiate nei giardini d'arte e di storia appena riqualificati Rimini,'Ride to FIM ... Pomezia, arrivano Rossetti e Scacco Si svolgerà a Pomezia, il 16 e 17 ottobre, la prima edizione di Aviation Yes, il “Salone dell’Aerospazio e Aviazione”. L’evento, organizzato dalla nota ufologa pometina Francesca Bittarello, si svolge ...Grande adesione della squadra nautica fluviale della Polizia di Stato al primo “corso di primo soccorso per delfini spiaggiati” sul litorale romano. A grande richiesta una lezione di salvataggio si te ...