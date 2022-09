Per chi vuole fare i conti con i problemi della vita (Di sabato 24 settembre 2022) I FIGLI DEGLI ALTRIGenere: commedia femminil-genitorialeRegia: Rebecca Zlotowski. Con Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Anne Berest, Yamée Couture, Victor Lefebvre Virginie Efira e Callie Ferreira-Goncalves in “I figli degli altri” (© George Lechaptois / Les Films Velvet). Rachel è un’insegnante scrupolosa e piena di gioia di vivere. I suoi alunni sembrano aver preso il posto dei figli che non ha – è single – almeno fino a quando incontra Alì, un progettista automobilistico con cui scoppia l’amore. Di Alì Rachel impara a conoscere la figlioletta cui presto si affeziona. Con bella delicatezza, il film tocca i temi che spesso il cinema elude, dalla reciproca difficoltà, per l’amante e la bambina, ad accettarsi, all’impreparazione di Rachel quando deve cominciare a prendere il posto della mamma (per esempio andando a prenderla alle lezioni di ... Leggi su iodonna (Di sabato 24 settembre 2022) I FIGLI DEGLI ALTRIGenere: commedia femminil-genitorialeRegia: Rebecca Zlotowski. Con Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Anne Berest, Yamée Couture, Victor Lefebvre Virginie Efira e Callie Ferreira-Goncalves in “I figli degli altri” (© George Lechaptois / Les Films Velvet). Rachel è un’insegnante scrupolosa e piena di gioia di vivere. I suoi alunni sembrano aver preso il posto dei figli che non ha – è single – almeno fino a quando incontra Alì, un progettista automobilistico con cui scoppia l’amore. Di Alì Rachel impara a conoscere la figlioletta cui presto si affeziona. Con bella delicatezza, il film tocca i temi che spesso il cinema elude, dalla reciproca difficoltà, per l’amante e la bambina, ad accettarsi, all’impreparazione di Rachel quando deve cominciare a prendere il postomamma (per esempio andando a prenderla alle lezioni di ...

