Paola Turani, il minuscolo top copre ben poco: le 'bocce' escono fuori (Di sabato 24 settembre 2022) Look pazzesco e sensualità alle stelle, Paola Turani indossa una fascia striminzito che lascia poco all'immaginazione, il décolleté infatti esce fuori, web in delirio Con il suo incredibile fascino e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

SaraRos70611270 : #paolaturani che se la mena alla Fashion week manco fosse l’unica ad avercela. Ma un po’ di umiltà? Non vedo fare t… - _owhe : Io innamorata del completo di Missoni indossato oggi da Paola Turani alla #MFW2022 ma non andrò a vedere quanto costa per non piangere - seri_se : Ma io voglio rinascere Paola Turani, ma che fregna stratosferica era con quel completo missioni - xseawaves : però quanto bella paola turani -