(Di sabato 24 settembre 2022) Prima, approfittando della confusione che si era creata a bordo del bus, le hate. Poi, quando le due ragazzine spaventate sono scese alla prima fermata, le ha seguite, intenzionato a continuare a molestarle. Ma la scena è stata vista da alcuni passanti che, fortunatamente, hanno allertato le forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto a Priverno, in provincia di Latina. Vittime due studentesse minori di 14 anni. L’uomo, attratto dalle due adolescenti, le hate pesantemente a bordo del bus di linea utilizzato dalle giovani per il tragitto da casa a scuola. Poi, quando per sfuggire alle sue sgradite attenzioni sono scese, ha fatto la stessa cosa, seguendole. Leggi anche: Rissa furibonda tra ragazzine: da Tik Tok all’ospedale La richiesta di aiuto Le due studentesse, visto che non erano riuscite a liberarsi del ...

CorriereCitta : Palpeggia due 13enni, poi le insegue: arrestato - News_24it : PRIVERNO – L'uomo è accusato du aver palpeggiato due ragazze che si trovano sul suo stesso autobus: quando le vitti… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Stazione #Termini, palpeggia due ragazze mentre fanno il biglietto: condannato a un anno - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Stazione #Termini, palpeggia due ragazze mentre fanno il biglietto: condannato a un anno - QuestoTizio : RT @ilmessaggeroit: Stazione #Termini, palpeggia due ragazze mentre fanno il biglietto: condannato a un anno -

LatinaToday

Ha aggredito all'improvvisoragazze giovani. È sbucato alle loro spalle e dopo aver paleggiato una dellesi è abbassato i pantaloni mostrando a entrambe i genitali. È accadutogiorni fa al Cep. La vicenda la racconta Anna (nome di fantasia della giovane aggredita) che si trovava assieme alla cugina alle tre di notte nel campo dietro i palazzi di via Flavio Gioi, per ...Leragazze non hanno avuto il tempo di notare il giovane che si stava muovendo verso di loro, fino a quando non ha messo in atto il suo piano: prima ha toccato i glutei di una delleragazze e ... Palpeggia due ragazzine sull'autobus poi le segue, bloccato e arrestato Prima, approfittando della confusione che si era creata a bordo del bus, le ha palpeggiate. Poi, quando le due ragazzine spaventate sono scese alla prima fermata, le ha seguite, intenzionato a continu ...Un uomo di origine straniera è accusato del reato di violenza sessuale, aggravata dalla minore età delle sue vittime. Il gip convalida l'arresto ...