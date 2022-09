MotoGP, GP Giappone 2022. Si annuncia una gara matta. Marquez ci prova. Quartararo e Bagnaia, occhio ai contatti! (Di sabato 24 settembre 2022) Il Gran Premio di Giappone di MotoGP prenderà il via alle ore 8.00 italiane di domenica, a Giove Pluvio piacendo. Sappiamo bene quali scompensi siano stati generati dalla pioggia nella giornata di sabato, ma fortunatamente la furia del Tifone Talas dovrebbe essere alle spalle. Anzi, non solo è probabile che si corra sull’asciutto, ma è persino possibile vedere la gara disputarsi sotto un cielo sereno, dinamica che scalderebbe l’asfalto più di quanto non sia mai capitato tra venerdì e sabato. La griglia di partenza del GP è però stata determinata da qualifiche bagnatissime e sarà quindi ben diversa rispetto alle abitudini, soprattutto perché i contendenti per il Mondiale si troveranno a scattare da posizioni inusuali. In particolare Francesco Bagnaia è il pretendente all’Iride messo peggio, essendosi qualificato solo ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Il Gran Premio didiprenderà il via alle ore 8.00 italiane di domenica, a Giove Pluvio piacendo. Sappiamo bene quali scompensi siano stati generati dalla pioggia nella giornata di sabato, ma fortunatamente la furia del Tifone Talas dovrebbe essere alle spalle. Anzi, non solo è probabile che si corra sull’asciutto, ma è persino possibile vedere ladisputarsi sotto un cielo sereno, dinamica che scalderebbe l’asfalto più di quanto non sia mai capitato tra venerdì e sabato. La griglia di partenza del GP è però stata determinata da qualifiche bagnatissime e sarà quindi ben diversa rispetto alle abitudini, soprattutto perché i contendenti per il Mondiale si troveranno a scattare da posizioni inusuali. In particolare Francescoè il pretendente all’Iride messo peggio, essendosi qualificato solo ...

FBiasin : Eccoci qui col fine settimana sportivo: - Non c’è la #SerieA. - Neanche gli altri campionati, ovvio. - Non c’è la… - OdeonZ__ : Quartararo: 'Speravo meglio in qualifica, ma non mi scoraggio' - sportface2016 : #MotoGp, #Quartararo: 'Mi aspettavo di più in Giappone. Stiamo discutendo del piano per la gara' - Luxgraph : MotoGP in Giappone, Marquez torna in pole position dopo 3 anni: il giro da record sul bagnato #corriere #news #2022… - EmilioBerettaF1 : MotoGp Giappone, Marc Marquez in pole dopo tre anni. Quartararo 9°, Bagnaia 12°, Bastianini 15°… -