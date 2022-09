Moto3 GP Giappone 2022 | risultati e classifica qualifiche | griglia di partenza | pole Suzuki | Foggia quinto

(Di sabato 24 settembre 2022) Ie ladellecon ladidel GP di, valido per il mondiale di. A prendere laposition è Tatsuki, che davanti al pubblico di casa si guadagna la possibilità di partire davanti a tutti in gara. Al suo fianco Scott Ogden, mentre Sergio Garcia chiude la prima fila. L’altrose Ayumu Sasaki apre invece la seconda, davanti al trio italiano composto da Dennis, Andrea Migno e Riccardo Rosi. Ecco quindi laintegrale in vista della gara di domani. PRIMA FILA 1.2. Ogden 3. Garcia SECONDA FILA 4. Sasaki 5.6. Migno TERZA FILA 7. Rossi 8. Oncu 9. ...

Il nostro connazionale ha stupito tutti sul bagnato, perfetto ad agguantare la seconda fila del gruppo davanti ad Andrea Migno (Snipers) ed a Riccardo Rossi (SIC58). Il turco Deniz Oncu segue il ...