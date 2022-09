Metalli critici | scoperto in Sardegna uno dei maggiori giacimenti d’Europa

Leggi su formiche

(Di sabato 24 settembre 2022) Secondo le più recenti stime di importanti istituzioni, come l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), la Commissione europea, la Banca Mondiale e altri istituti di ricerca, il Green Deal europeo, così come l’affrancamento dai combustibili fossili a livello globale, si tradurrà in un rapido aumento del consumo e della domanda di materie prime per l’elettrificazione di trasporti e sistemi energetici. In un contesto di irrigidimento delle catene di fornitura e di crescente competizione geoeconomica, la necessità di assicurarsi un accesso sicuro e stabile ad una lunga lista di materie prime critiche che, nel caso dell’Unione Europea, conta 30 elementi tra cui litio, cobalto, gallio, germanio e soprattutto terre rare si fa impellente. Nel 2020 le importazioni dalla Cina soddisfavano circa il 44% della domanda europea di materie prime critiche, seguite da Repubblica Democratica del ...