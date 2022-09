Martina Miliddi, in bikini incanta tutti | Lato B pazzesco (Di sabato 24 settembre 2022) Ai fan di Martina Miliddi non è di certo sfuggita la foto della loro beniamina: avete visto che Lato B incredibile? Pazzesca, guardatela con quel bikini. Ancora una volta la star di Amici torna a far parlare di sé. Al centro dell’attenzione c’è uno scatto che ha scatenato parecchie reazioni da parte dei fan, avete L'articolo Martina Miliddi, in bikini incanta tutti Lato B pazzesco chemusica.it. Leggi su chemusica (Di sabato 24 settembre 2022) Ai fan dinon è di certo sfuggita la foto della loro beniamina: avete visto cheB incredibile? Pazzesca, guardatela con quel. Ancora una volta la star di Amici torna a far parlare di sé. Al centro dell’attenzione c’è uno scatto che ha scatenato parecchie reazioni da parte dei fan, avete L'articolo, inchemusica.it.

qaranoie : ma maddy assomiglia a martina miliddi o non ci vedo?????? - puzzlegirl99 : Sperando vivamente che mamma Cele faccia tornare le sfide immediate per ristabilire un po' di ordine perché l erede… - par4noi3 : cricca portando avanti la tradizione iniziata da user martina miliddi - _gemmona_ : ora fate entrare martina miliddi per replicare questa scena iconica -