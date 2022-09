LIVE MotoGP, GP Giappone 2022 in DIRETTA: warm-up e gara, Bagnaia prova la rimonta. Si inizia alle 3.40 (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Griglia di partenza – Presentazione gara – Come vedere la gara in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2022, valido come sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Fari puntati sul Twin Ring di Motegi per una gara cruciale nella corsa al titolo che vede protagonisti in primis Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Aleix Espargarò. Il francese della Yamaha si presenta all’evento nel Paese del Sol Levante con un margine di 10 punti sul ducatista e di 17 sul catalano dell’Aprilia, mentre sullo sfondo spera ancora in una rimonta miracolosa Enea Bastianini a ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGriglia di partenza – Presentazione– Come vedere lain tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio del, valido come sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Fari puntati sul Twin Ring di Motegi per unacruciale nella corsa al titolo che vede protagonisti in primis Fabio Quartararo, Francescoe Aleix Espargarò. Il francese della Yamaha si presenta all’evento nel Paese del Sol Levante con un margine di 10 punti sul ducatista e di 17 sul catalano dell’Aprilia, mentre sullo sfondo spera ancora in unamiracolosa Enea Bastianini a ...

