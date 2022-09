L’apoteosi dei populisti ci ricorda una dura legge della politica | se ti unisci a loro | non li batterai mai

Leggi su linkiesta

(Di sabato 24 settembre 2022) Qualche giorno fa, guidando nel traffico di Roma, mi è capitato di superare due autobus incolonnati nell’altra corsia e far caso alle pubblicità elettorali sul retro. La prima era un manifesto di Matteo Salvini e diceva: «Iva zero su pane, pasta, riso, frutta e ver». La seconda era un manifesto di Nicola Zingaretti e diceva: «Prima le persone». Ne ho tratto alcune non incoraggianti considerazioni sull’esito delle elezioni. La prima è che evidentemente non basta passare anni ad allearsi con i, trattare con i, elogiare i, per imparare il mestiere dei. La seconda conclusione è che il fatto di non poterli battere – non sempre, almeno – non è una buona ragione per unirsi a, perché in questo modo non limai. La ...