La regina Elisabetta II santa? Nel Regno Unito è più di un’ipotesi (Di sabato 24 settembre 2022) Canonizzare la regina Elisabetta. È questa l’ultima proposta in arrivo dal Regno Unito. E sul settimanale The Spectator, il giornalista Charles Moore ha spiegato come e perché non sarebbe un’utopia. “Se la Chiesa anglicana volesse davvero farlo questo sarebbe il miglior momento per iniziare la procedura”, ha scritto. L’ipotesi, dunque, sarebbe più che concreta. Il reporter ha sottolineato come la sovrana, deceduta lo scorso 8 settembre a 96 anni, possieda già le due caratteristiche per essere santificata: la virtù eroica riconosciuta dalla Chiesa anglicana del passato e due miracoli riconosciuti. Secondo Moore non sarebbe difficile trovare qualcuno pronto a testimoniare: “Il mondo è pieno di persone che credono che la regina li abbia guariti in qualche modo”. E finché crescerà il culto, aumenteranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Canonizzare la. È questa l’ultima proposta in arrivo dal. E sul settimanale The Spectator, il giornalista Charles Moore ha spiegato come e perché non sarebbe un’utopia. “Se la Chiesa anglicana volesse davvero farlo questo sarebbe il miglior momento per iniziare la procedura”, ha scritto. L’ipotesi, dunque, sarebbe più che concreta. Il reporter ha sottolineato come la sovrana, deceduta lo scorso 8 settembre a 96 anni, possieda già le due caratteristiche per essere santificata: la virtù eroica riconosciuta dalla Chiesa anglicana del passato e due miracoli riconosciuti. Secondo Moore non sarebbe difficile trovare qualcuno pronto a testimoniare: “Il mondo è pieno di persone che credono che lali abbia guariti in qualche modo”. E finché crescerà il culto, aumenteranno ...

_Techetechete : La Regina Elisabetta II, 5 giorni dopo la Strage di Capaci, di passaggio a Palermo, decide di sostare con il corteo… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - FQMagazineit : La regina Elisabetta II santa? Nel Regno Unito è più di un’ipotesi - infoitcultura : Harry, l'ultima telefonata con la Regina Elisabetta che ha cambiato tutto (in peggio) -