Italia, Mancini: “Le vittorie nei periodi complicati sono quelle che fortificano di più” (Di sabato 24 settembre 2022) “I risultati che arrivano nei periodi più complicati sono quelli che fortificano ancora di più il gruppo. Quella di ieri è stata una serata importantissima”. Con un post su Twitter, il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha commentato così la vittoria contro l’Inghilterra in Nations League che regala agli azzurri la grande chance di giocare le Final Four con una vittoria contro l’Ungheria lunedì sera. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) “I risultati che arrivano neipiùquelli cheancora di più il gruppo. Quella di ieri è stata una serata importantissima”. Con un post su Twitter, il ct dell’, Roberto, ha commentato così la vittoria contro l’Inghilterra in Nations League che regala agli azzurri la grande chance di giocare le Final Four con una vittoria contro l’Ungheria lunedì sera. SportFace.

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti da Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Ore 20.45 ??? Stadio 'G… - AntoVitiello : #Italia, #Mancini sulle condizioni di Sandro #Tonali: 'Non ha mai fatto nulla da quando è arrivato. Noi non l'abbia… - DiMarzio : #NationsLeague | @Azzurri, vittoria importante contro l'#Inghilterra. Le parole di @robymancio al termine della sfi… - sportli26181512 : #Media #Notizie Nations League, oltre 6 mln di spettatori in tv per Italia-Inghilterra: L’Italia di Roberto Mancini… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #ItaliaInghilterra 1-0, @robymancio: '#Raspadori può ancora migliorare' | #VIDEO - #Nazionale @Azzurri #Italia #Azzurri #… -