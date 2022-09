Inter, interesse per l’esterno italiano: gioca in Serie A (Di sabato 24 settembre 2022) L’Inter sta trovando diverse difficoltà in questo inizio di campionato, per questo motivo la società sta già pensando a possibili rinforzi da regalare a Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Beppe Marotta vorrebbe rinforzare le fascia sinistra nerazzurra, orfana di Ivan Perisic e con un Gosens per ora deludente. Il nome che sembra essere in cima alla lista è quello di Pasquale Mazzocchi, esterno tuttofare, classe 1997, della Salernitana targata Davide Nicola. Inter calciomercato mazzocchi Il calciatore italiano, reduce della prima convocazione in nazionale maggiore, si sta mettendo in mostra in queste prime partite di Serie A, contribuendo agli ottimi risultati della sua squadra. Mazzocchi potrebbe rappresentare un rinforzo a basso prezzo ma di ottima qualità, in grado ... Leggi su rompipallone (Di sabato 24 settembre 2022) L’sta trovando diverse difficoltà in questo inizio di campionato, per questo motivo la società sta già pensando a possibili rinforzi da regalare a Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Beppe Marotta vorrebbe rinforzare le fascia sinistra nerazzurra, orfana di Ivan Perisic e con un Gosens per ora deludente. Il nome che sembra essere in cima alla lista è quello di Pasquale Mazzocchi, esterno tuttofare, classe 1997, della Salernitana targata Davide Nicola.calciomercato mazzocchi Il calciatore, reduce della prima convocazione in nazionale maggiore, si sta mettendo in mostra in queste prime partite diA, contribuendo agli ottimi risultati della sua squadra. Mazzocchi potrebbe rappresentare un rinforzo a basso prezzo ma di ottima qualità, in grado ...

AmalaTV_ : GdS - L'#Inter vuole #Mazzocchi della Salernitana per la fascia sinistra. Possibile operazione in prestito con ddr… - RiccardoDanna1 : Interesse anche per #Pedraza per la fascia sinistra: il #Villarreal può aprire al prestito con obbligo di riscatto… - news24_inter : Interesse per #Mazocchi e #Pedraza ?? - CalcioNews24 : Lo sguardo sul mercato per l'#Inter ?? - ICI_Jakarta : RT @InterHubOff: ??Steven Zhang ha incontrato gli uomini di GoldmanSachs negli USA dopo le manifestazioni d’interesse di fondi e gruppi amer… -

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA: TI INVADO, TI CONSULTO E TI ANNETTO ... Letta a Monza definisce Pontida una provincia ungherese; Meloni: prima viene l'interesse nazionale;... SPORT Campionato, crollano Inter e Juve rispettivamente a Udine e a Monza, vince il Napoli a San ... Inter, lavori in corso per le fasce: piacciono Pedraza e Mazzocchi L'Inter studia le mosse per il futuro e starebbe pensando agli esterni per sistemare le fasce: interesse per Pedraza e Mazzocchi L'Inter studia le mosse per il futuro e starebbe pensando agli esterni per sistemare le fasce: interesse per Pedraza e Mazzocchi. Se per lo spagnolo del Villarreal l'... Blasting News Italia Perché Kiwior piace tanto a Maldini e Massara L’interesse del Milan per il difensore dello Spezia Jakub Kiwior è ancora molto vivo dopo le voci estive. Secondo La Gazzetta dello Sport, le ultime voci sono arrivate da Varsavia, nella natia Polon ... Mercato Juve: le ultime sul contratto di Cuadrado, l'Inter… Un anno in più e Juan Cuadrado si trova in una situazione inedita per lui. Precario all’improvviso, con il contratto in scadenza ed un presente lev ... ... Letta a Monza definisce Pontida una provincia ungherese; Meloni: prima viene l'nazionale;... SPORT Campionato, crollanoe Juve rispettivamente a Udine e a Monza, vince il Napoli a San ...L'studia le mosse per il futuro e starebbe pensando agli esterni per sistemare le fasce:per Pedraza e Mazzocchi L'studia le mosse per il futuro e starebbe pensando agli esterni per sistemare le fasce:per Pedraza e Mazzocchi. Se per lo spagnolo del Villarreal l'... Calciomercato Inter: possibile interesse per Majer in estate L’interesse del Milan per il difensore dello Spezia Jakub Kiwior è ancora molto vivo dopo le voci estive. Secondo La Gazzetta dello Sport, le ultime voci sono arrivate da Varsavia, nella natia Polon ...Un anno in più e Juan Cuadrado si trova in una situazione inedita per lui. Precario all’improvviso, con il contratto in scadenza ed un presente lev ...