Infortunio Lapadula, non ci sono buone notizie per il Cagliari: le condizioni (Di sabato 24 settembre 2022) Infortunio Lapadula, per il Cagliari non arrivano buone notizie sull’attaccante peruviano: quali sono le sue condizioni notizie poco confortanti per il Cagliari giungono direttamente dal Perù dove l’attaccante rossoblù Gianluca Lapadula è impegnato con la propria nazionale. Secondo quanto riportato dal media peruviano AmericaTv.com e ripreso da tmw Lapadula avrebbe rimediato un piccolo problema alla caviglia destra, tornando successivamente in hotel con del giacchio sulla zona colpita. Nelle prossime ore ci saranno novità sull’entità dell’Infortunio dell’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022), per ilnon arrivanosull’attaccante peruviano: qualile suepoco confortanti per ilgiungono direttamente dal Perù dove l’attaccante rossoblù Gianlucaè impegnato con la propria nazionale. Secondo quanto riportato dal media peruviano AmericaTv.com e ripreso da tmwavrebbe rimediato un piccolo problema alla caviglia destra, tornando successivamente in hotel con del giacchio sulla zona colpita. Nelle prossime ore ci saranno novità sull’entità dell’dell’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Cagliari, infortunio alla caviglia destra per Lapadula con il suo Perù - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Cagliari, infortunio alla caviglia destra per Lapadula con il suo Perù - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Cagliari, infortunio alla caviglia destra per Lapadula con il suo Perù - napolimagazine : SERIE B - Cagliari, infortunio alla caviglia destra per Lapadula con il suo Perù - apetrazzuolo : SERIE B - Cagliari, infortunio alla caviglia destra per Lapadula con il suo Perù -