In Russia pene più dure per i disertori e per chi non si arruola (Di sabato 24 settembre 2022) Il presidente russo, Vladimir Putin, secondo quanto riferiscono i media russi, ha firmato oggi un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare. La diserzione o la mancata comparizione alla leva sarà punita con la reclusione da cinque a dieci anni. In Russia la diserzione o la mancata comparizione alla leva sarà punita con la reclusione da cinque a dieci anni Coloro che si arrendono volontariamente al nemico dovranno affrontare una pena detentiva fino a dieci anni. Inoltre, 15 anni di detenzione sono previsti per la diserzione durante la mobilitazione parziale annunciata nei giorni scorsi dallo stesso Putin, o la legge marziale. Il presidente russo ha emanato, inoltre, una legge che facilita l'accesso alla nazionalità russa per i cittadini stranieri che intendono servire l'esercito russo. Proseguono arresti e proteste contro la mobilitazione ...

