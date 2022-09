Il fattore meteo sulle elezioni del 25 settembre

Leggi su agi

(Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Uno spauracchio aleggiadi domenica, quando gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo parlamento. Spauracchio, stavolta, non ideologico marologico: un'ondata di forte maltempo, con rovesci intensi e anche grandinate, è attesa sull'Italia proprio a partire dalla notte di sabato e poi per tutta domenica, presentando anche rischi idrogeologici, di cui si è già avuto un primo, drammatico assaggio con l'alluvione nelle Marche di pochi giorni fa. Le previsioni, che con il cambiamento climatico sono diventate negli ultimi anni molto più ondivaghe (non è raro il caso di due fonti diverse che, per lo stesso luogo, prevedono una temporale e l'altra il sole), stavolta sono univoche: domenica pioverà, e anche tanto. La perturbazione approfitterà dell'allontanamento ...