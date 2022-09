Estrazione del Lotto di Oggi | i numeri vincenti di Sabato 24 Settembre 2022

winforlife2013 : Estrazione 4532 ore 16.00 del 24/09/2022 - oliwaw71 : RT @lindipende: ???? Il Regno Unito, alla fine, ha realmente revocato la moratoria sull’estrazione fossile tramite fracking – fratturazione i… - winforlife2013 : Estrazione 4531 ore 15.00 del 24/09/2022 - djnutria57 : RT @Alessandrobarix: @sofastrafilo @djnutria57 Chiedete di fermare l'estrazione del Litio che usa milioni di litri d'acqua al giorno.... Vi… - winforlife2013 : Estrazione 4530 ore 14.00 del 24/09/2022 -

Fratello minoreSuperenalotto, prevede un'al giorno alle 20:30 e indovinando tutti e 5 i numeri estratti su 55 si vince un milione di euro. Con EXTRA MILLIONDAY inoltre si ha una ......pozzi per l'di olio greggio, non allacciati e non eroganti, ma comunque produttivi. Secondo i tecnici regionali la Puglia non sarebbe particolarmente coinvolta dal nuovo provvedimento...Million Day, ecco i cinque numeri estratti relativi a sabato 24 settembre. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.Million Day, di seguito i cinque numeri estratti relativi a sabato 24 settembre. Il gioco a premi mette in palio un massimo di 1 milione di euro. Il MillionDay è un nuovo gioco a premi gestito da Lott ...