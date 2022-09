Enola Holmes 2, Millie Bobby Brown e Henry Cavill tornano nel trailer del sequel targato Netflix (Di sabato 24 settembre 2022) tornano gli investigatori più affascinanti interpretati da Millie Bobby Brown e Henry Cavill nel primo trailer di Enola Holmes 2, l'atteso sequel prodotto da Netflix. Enola Holmes 2 sta per arrivare: Millie Bobby Brown e Henry Cavill sono i protagonisti del primo trailer ufficiale del secondo capitolo targato Netflix sulle avventure cinematografiche della più piccola investigatrice di casa Holmes, annunciando anche la data di uscita: il 4 novembre. Nel video si vedono i problemi di Enola dopo la scelta ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 settembre 2022)gli investigatori più affascinanti interpretati danel primodi2, l'attesoprodotto da2 sta per arrivare:sono i protagonisti del primoufficiale del secondo capitolosulle avventure cinematografiche della più piccola investigatrice di casa, annunciando anche la data di uscita: il 4 novembre. Nel video si vedono i problemi didopo la scelta ...

