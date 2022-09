Elezioni politiche del 25 settembre: la programmazione su Retequattro (Di sabato 24 settembre 2022) In occasione delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022, l’informazione di Retequattro arricchisce la programmazione per seguire lo scrutinio dei voti per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato. Domenica 25 settembre, in prima serata, appuntamento con “Speciale Quarta Repubblica – Vincitori e Vinti” condotto da Nicola Porro, che seguirà le ultime fasi del voto fino allo spoglio delle schede, con le proiezioni elettorali di Tecnè e collegamenti dal Viminale e dalle sedi dei principali partiti; Lunedì 26 settembre: dalle ore 15.30 fino alle ore 18.55, andrà in onda lo speciale del “Tg4 – Diario del giorno” per analizzare i risultati delle Elezioni politiche e le proiezioni di voto di Tecnè per le Regionali in Sicilia, dove ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 settembre 2022) In occasione delledel 252022, l’informazione diarricchisce laper seguire lo scrutinio dei voti per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato. Domenica 25, in prima serata, appuntamento con “Speciale Quarta Repubblica – Vincitori e Vinti” condotto da Nicola Porro, che seguirà le ultime fasi del voto fino allo spoglio delle schede, con le proiezioni elettorali di Tecnè e collegamenti dal Viminale e dalle sedi dei principali partiti; Lunedì 26: dalle ore 15.30 fino alle ore 18.55, andrà in onda lo speciale del “Tg4 – Diario del giorno” per analizzare i risultati dellee le proiezioni di voto di Tecnè per le Regionali in Sicilia, dove ...

LaStampa : Berlusconi: 'Putin voleva solo sostituire Zelensky con un governo di persone perbene' - LaStampa : Le parole di Conte sono un caso: “Mosca si muove in una logica che va afferrata, si parla di minoranze russe”. Lett… - pdnetwork : 'Il futuro per i giovani in tre parole: lavoro, ambiente e diritti'. Rivedi l’intervista di Enrico Mentana a… - glncipriani : Elezioni Politiche 2022https://www.esteri.it › italiani-all-estero › votoestero › el... Con d. P.R. n. 97 della ste… - GhostdogRunner : RT @LaStampa: Altan e la profezia della sinistra: “Ci aspettano sconfitte peggiori” -