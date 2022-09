È l'ora del centrodestra, Salvini: le prime cose che faremo al governo (Di sabato 24 settembre 2022) Il centrodestra "è il futuro, io penso che per almeno dieci anni avremo l'onore e l'onere di dare certezza e sostegno a questo Paese. Non vedo l'ora che venga domani per incominciare" dice Matteo Salvini in un'intervista ad Alessandro Sallusti, il direttore di Libero, pubblicata oggi sabato 24 settembre. Il leader della Lega a 24 ore dalle elezioni fa il punto sui temi cardine della proposta leghista, una sorta di riassunto con le "parole d'ordine" del programma. Si parte dalle pensioni. Cosa fare della legge Fornero? "Azzerarla, definitivamente. L'abbiamo fermata con quota Cento, la cancelliamo con quota Quarantuno". Sul Reddito di cittadinanza il senatore spiega che bisogna "lasciarlo a chi non può lavorare", e "chi potrebbe ma dice no alla prima offerta di lavoro perde qualsiasi privilegio. Con i soldi pubblici non si può scherzare". ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) Il"è il futuro, io penso che per almeno dieci anni avremo l'onore e l'onere di dare certezza e sostegno a questo Paese. Non vedo l'ora che venga domani per incominciare" dice Matteoin un'intervista ad Alessandro Sallusti, il direttore di Libero, pubblicata oggi sabato 24 settembre. Il leader della Lega a 24 ore dalle elezioni fa il punto sui temi cardine della proposta leghista, una sorta di riassunto con le "parole d'ordine" del programma. Si parte dalle pensioni. Cosa fare della legge Fornero? "Azzerarla, definitivamente. L'abbiamo fermata con quota Cento, la cancelliamo con quota Quarantuno". Sul Reddito di cittadinanza il senatore spiega che bisogna "lasciarlo a chi non può lavorare", e "chi potrebbe ma dice no alla prima offerta di lavoro perde qualsiasi privilegio. Con i soldi pubblici non si può scherzare". ...

