Crisi energetica, chi usa stufe o camini a legna rischia multe fino a 5mila euro: cosa dicono le regole (Di sabato 24 settembre 2022) In vista dell’inverno i vicini tedeschi hanno fatto scorta di legna, pellet, stufe elettriche. E di qualsiasi altra soluzione che possa offrire un’alternativa più economica del gas nel riscaldare la casa. Anche in Italia c’è chi già sta pensando di sfruttare la vecchia stufa o il camino a legna. Ma, a differenza della Germania, che da mesi spinge per l’utilizzo massimo di carbone e lignite e sembra aver dimenticato un’altra Crisi. Quella climatica. Per scaldarsi con la legna bisogna seguire precise regole. Altrimenti si rischiano multe fino a 5mila euro. Molte regioni, ben prima che si parlasse di Crisi energetica, hanno fissato dei paletti all’utilizzo di ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) In vista dell’inverno i vicini tedeschi hanno fatto scorta di, pellet,elettriche. E di qualsiasi altra soluzione che possa offrire un’alternativa più economica del gas nel riscaldare la casa. Anche in Italia c’è chi già sta pensando di sfruttare la vecchia stufa o il camino a. Ma, a differenza della Germania, che da mesi spinge per l’utilizzo massimo di carbone e lignite e sembra aver dimenticato un’altra. Quella climatica. Per scaldarsi con labisogna seguire precise. Altrimenti sino. Molte regioni, ben prima che si parlasse di, hanno fissato dei paletti all’utilizzo di ...

