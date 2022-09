Chi è Elenoire Ferruzzi? Da ‘Carpisa è il male’ al GF Vip il passo è più che breve (Di sabato 24 settembre 2022) É appena entrata nella casa del Grande Fratello. Ma sapete esattamente chi è Elenoire Ferruzzi? Ecco alcuni dettagli scottanti. Elenoire Ferruzzi è poco conosciuta al grande pubblico ma ha già fatto parlare di sé, soprattutto dal momento in cui ha messo piede all’interno della casa più spiata d’Italia. Foto da @Elenoire FerruzziMolto attiva sui social, l’influncer è un’avida attivista dei diritti LBGT, essendo lei stessa una donna trans. In questi giorni si sta facendo conoscere come nuova concorrente della settimana edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante non siano passati molti giorni dalla prima puntata, Elenoire sta mostrando già un bel caratterino. Che questo sia la chiave che la porterà alla finale? Solo il tempo ce lo dirà. Chi è Elenoire ... Leggi su curiosauro (Di sabato 24 settembre 2022) É appena entrata nella casa del Grande Fratello. Ma sapete esattamente chi è? Ecco alcuni dettagli scottanti.è poco conosciuta al grande pubblico ma ha già fatto parlare di sé, soprattutto dal momento in cui ha messo piede all’interno della casa più spiata d’Italia. Foto da @Molto attiva sui social, l’influncer è un’avida attivista dei diritti LBGT, essendo lei stessa una donna trans. In questi giorni si sta facendo conoscere come nuova concorrente della settimana edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante non siano passati molti giorni dalla prima puntata,sta mostrando già un bel caratterino. Che questo sia la chiave che la porterà alla finale? Solo il tempo ce lo dirà. Chi è...

Angelicaceresa1 : @Daniele_DDT Non c'entra niente lei NON deve permettersi di mettersi in mezzo al rapporto tra Luca e la fidanzata,… - vaorainonda : @Iperborea_ Tutti a ridere del porrogate ma poi che c’è da ridere? È bodyshaming bello e buono. E ora state capendo… - ZappingTalk : @desyconlay Ora si sta toccando il fondo, è trans? Chi se ne frega, siamo tutti uguali? beh i rifiuti sono uguali x… - xxmemmyxx : RT @Ylenz_: Per chi giustifica Elenoire solo perché è trans, vorrei ricordare che non è questa l’inclusione. L’inclusione è definire tutti… - annairi47 : RT @_impeppe03_: C’è chi si fa i cavoli suoi e si gode a pieno questa esperienza (Ginevra). E c’è chi è invidiosa e crea già un gruppetto,… -