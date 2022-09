Bonucci su Federer - Nadal: "Questa foto da lezione per le generazioni future" (Di sabato 24 settembre 2022) Emozioni e lacrime venerdì alla O2 Arena di Londra per l'addio al tennis dello svizzero Roger Federer . Un'ultima partita in coppia con il grande rivale, lo spagnolo Rafael Nadal , poi il pianto di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 settembre 2022) Emozioni e lacrime venerdì alla O2 Arena di Londra per l'addio al tennis dello svizzero Roger. Un'ultima partita in coppia con il grande rivale, lo spagnolo Rafael, poi il pianto di ...

CorSport : #Bonucci su #Federer-#Nadal: “Questa foto da lezione per le generazioni future” - MartaDj1 : RT @tuttosport: #Bonucci, messaggio a #Federer e #Nadal: “La vostra foto è una lezione” - tuttosport : #Bonucci, messaggio a #Federer e #Nadal: “La vostra foto è una lezione” - sportli26181512 : #Bonucci su #Federer-Nadal: “Questa foto da lezione per le generazioni future”: Il difensore della Juve e della Naz… - FabPluto : Certo che se uno dovesse seguire le tue lezioni... Bonucci su Federer-Nadal: “Questa foto da lezione per le generaz… -