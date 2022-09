Bolzano, ultraleggero atterra nel parcheggio di un supermercato: 5 i feriti (Di sabato 24 settembre 2022) commenta Attimi di paura nel primo pomeriggio in zona produttiva a Bolzano sud: un ultraleggero ha effettuato un atterraggio di emergenza sulla strada che si trova davanti all'Interspar di via Buozzi, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 settembre 2022) commenta Attimi di paura nel primo pomeriggio in zona produttiva asud: unha effettuato unggio di emergenza sulla strada che si trova davanti all'Interspar di via Buozzi, ...

TgrRaiTrentino : Atterraggio d'emergenza per un #ultraleggero in zona industriale a Bolzano - TGR Trento - MediasetTgcom24 : Bolzano, ultraleggero atterra nel parcheggio di un supermercato: 5 i feriti #interspar #55171158 - MediasetTgcom24 : Bolzano, atterraggio d'emergenza per un ultraleggero in un parcheggio #bolzano - Blaghi : Bolzano, aereo ultraleggero atterra nel parcheggio di un supermercato - lacittanews : Un piccolo aereo è atterrato nel parcheggio di un Auchan, causando piccoli danni alle autovetture parcheggiate Pau… -