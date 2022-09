Bella Diaco. Ecco perché in Rai si discute del contratto da sballo del conduttore (amico di Meloni)

GiusCandela : #BellaMa affonda il pomeriggio di Rai2: ieri Diaco al 2,6%. Ascolti da chiusura, un flop annunciato. Bella ma...zzata. - antonellodose : 'Bella ma', Carmen Russo e Pierluigi Diaco cadono in diretta. Meravigliosi - infoitcultura : 'Bella ma', Carmen Russo e Pierluigi Diaco cadono in diretta - infoitcultura : Bella Ma', Diaco e Carmen Russo cadono: il 'Tuca a Tuca' finisce male - infoitcultura : “Bella ma”, Carmen Russo e Pierluigi Diaco cadono in diretta durante il Tuca Tuca -

Quest'anno al suo posto Pier Luigicon un nuovo format. E ora quando e come vedremo laBianca Il messaggio e la promessa per il pubblico: "Mi mancate troppo" Il pubblico freme per vedere ...Ma', Carmen Russo confessa: 'Ho sdoganato la maternità in tarda età' Durante l'intervista nel talk di Pierluigi(che ha fatto arrabbiare Milo Infante ) la showgirl si è anche confessata a ...Ascolti bassi, compenso sopra della media e più alto di quello percepito da Marco Damilano (200 mila euro). In Rai scoppia l'affaire Diaco ...Tutti giù per terra a Bella ma, la trasmissione di Rai2 condotta da Pierluigi Diaco: simpatico imprevisto oggi in diretta durante il programma che va… Leggi ...