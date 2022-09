«Bella ciao» in persiano: il canto in memoria di Mahsa Amini uccisa dalla polizia iraniana – Il video (Di sabato 24 settembre 2022) Continuano le proteste in Iran in seguito alla morte di Mahsa Amini mentre era sotto la custodia della polizia morale. La 22enne curda era stata arrestata perché non indossava correttamente l’hijab, il velo islamico iraniano. Che la sua morte sia stata causata da un pestaggio eseguito dagli agenti di polizia, è stato escluso dal ministro dell’Interno Ahmad Vahidi che ha detto di «attendere il rapporto finale del team medico» che esegue l’autopsia. La popolazione iraniana, però, la pensa diversamente e da una settimana in migliaia manifestano affinché Mahsa abbia giustizia. Il generale Azizollah Maleki, capo della polizia della provincia di Gilan nel nord dell’Iran, ha detto che in questi giorni la polizia ha «arrestato 739 rivoltosi, tra cui 60 ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Continuano le proteste in Iran in seguito alla morte dimentre era sotto la custodia dellamorale. La 22enne curda era stata arrestata perché non indossava correttamente l’hijab, il velo islamico iraniano. Che la sua morte sia stata causata da un pestaggio eseguito dagli agenti di, è stato escluso dal ministro dell’Interno Ahmad Vahidi che ha detto di «attendere il rapporto finale del team medico» che esegue l’autopsia. La popolazione, però, la pensa diversamente e da una settimana in migliaia manifestano affinchéabbia giustizia. Il generale Azizollah Maleki, capo delladella provincia di Gilan nel nord dell’Iran, ha detto che in questi giorni laha «arrestato 739 rivoltosi, tra cui 60 ...

