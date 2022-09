Alle urne in 51 milioni nella prima tornata elettorale d’autunno (Di sabato 24 settembre 2022) ROMA – prima volta del voto in autunno, e prima volta in cui verrà eletto il nuovo Parlamento disegnato dalla riforma costituzionale che taglia di un terzo i parlamentari. La Camera passerà da 630 a 400 seggi, il Senato da 315 a 200. E ancora: è la prima volta che, in virtù dell’approvazione di un’altra riforma di modifica costituzionale, si potrà votare per il Senato già a 18 anni e non a 25 come è sempre stato. Negli oltre 61mila seggi Allestiti in tutta Italia, con al lavoro almeno 180mila scrutatori, domani dAlle 7 Alle 23 votano oltre 51 milioni e mezzo di italiani. Per quasi tre milioni sarà la prima volta Alle Politiche, mezzo milione i neo diciottenni nel 2022 e 4,8 milioni gli elettori ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 settembre 2022) ROMA –volta del voto in autunno, evolta in cui verrà eletto il nuovo Parlamento disegnato dalla riforma costituzionale che taglia di un terzo i parlamentari. La Camera passerà da 630 a 400 seggi, il Senato da 315 a 200. E ancora: è lavolta che, in virtù dell’approvazione di un’altra riforma di modifica costituzionale, si potrà votare per il Senato già a 18 anni e non a 25 come è sempre stato. Negli oltre 61mila seggistiti in tutta Italia, con al lavoro almeno 180mila scrutatori, domani d23 votano oltre 51e mezzo di italiani. Per quasi tresarà lavoltaPolitiche, mezzo milione i neo diciottenni nel 2022 e 4,8gli elettori ...

