Adani distrugge Allegri: "Non sa nulla di Padel, nulla di ippica…" – Video (Di sabato 24 settembre 2022) Lele Adani opinionista Rai contro Max Allegri, allenatore della Juventus. L'ex giocatore al Festival dello sport contro il tecnico bianconero. Non è la prima volta che Adani critica Allegri, tecnico bianconero che sta vivendo un brutto periodo alla Juve con un inizio di stagione da incubo. Le due sconfitte in Champions League e l'ottavo posto in Serie A stanno pensando come un macigno, ma l'esonero di Allegri è da escludere vista la crisi economica con rosso in bilancio della Juve. Lele Adani la tocca piano su Allegri pic.twitter.com/ZDjF3ukUpZ — Serge Destiano (@il vlahoviciano) September 24, 2022 Adani durissimo contro Allegri, parlando ai tifosi al Festival dello Sport ha detto: "Allegri non sa ...

napolipiucom : Adani distrugge Allegri: 'Non sa nulla di Padel, nulla di ippica...' - Video #Adani #Allegri #Juventus… - PinoSa54 : ????????....un UOMO .... un MITO....???????????? Quando si dice la VERITÀ non puoi TEMERE nulla...!!! ???????? - tuttonapoli : Adani distrugge Allegri: “Prende per il c*** i tifosi. La Juve ha fatto cag**e” - FabioOffreda : RT @fanpage: Daniele Adani è un fiume in piena. L'ex calciatore distrugge la strategia comunicativa di Allegri e punta il dito contro una… - fanpage : Daniele Adani è un fiume in piena. L'ex calciatore distrugge la strategia comunicativa di Allegri e punta il dito… -