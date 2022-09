Zingaretti e Tulumello | caso mascherine | inchiesta della Corte dei Conti

MurtasRosalba : RT @stormwalls: @PiazzapulitaLA7 intanto l'informazione libera di formigli dimentica questo: - Lusan69 : Direi che fosse il segreto di Pulcinella...speriamo nella Corte dei Conti... #ElezioniPolitiche22 Zingaretti e Tu… - stormwalls : @PiazzapulitaLA7 intanto l'informazione libera di formigli dimentica questo: - Luxgraph : Caso mascherine, sotto inchiesta Zingaretti e Tulumello. La Regione Lazio: procedure regolari #corriere #news #2022… - Giornaleditalia : #LazioZingarettiEcotechsrlTulumello Lazio, Zingaretti e Tulumello sotto inchiesta per le mascherine scomparse 11,1… -

... Carmelo: 'E' stato inoltre ribadito che al Presidente della Regione non è attribuita ... In ogni caso, nel periodo cui si riferiscono i fatti, il Presidenteera in isolamento ...Roma, 23 set. " "Dal quotidiano 'La Verità' apprendiamo che il governatore della Regione Lazio Nicolae il suo dirigente della Protezione civile Carmelosono sotto inchiesta da parte della Corte dei Conti per l'operazione che ha portato all'acquisto di circa 14milioni di ...Per non interferire con la campagna elettorale i magistrati guidati dal procuratore regionale Pio Silvestri hanno tenuto segreta la cosa, pubblicata oggi dal quotidiano La Verità ...Scandalo mascherine: il presidente della Regione Lazio Zingaretti accusato per “danno erariale” ”Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, candidato al Parlamento, è accusato dalla Corte de ...