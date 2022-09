VIDEO Klinsmann | “Toni? Fuori dal campo un fenomeno Mi diceva che alle 10 di

fcin1908it : VIDEO / Klinsmann a FCIN1908: “Le cose cambieranno. Inzaghi sta facendo bene. Gosens…” -

Fcinternews.it

Un panel eccezionale, per esempio, con Zico e Falcao, ma pure Batistuta e Zanetti,. Ne ... Così arriviamo ovunque a milioni di persone: ricordiamo 28 milioni discaricati nella passata ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA/ Turchia Far Oerstreaming tv: partita inedita a ...certi grandi attaccanti del passato (da Gerd Muller a Oliver Bierhoff passando per Jurgen)... VIDEO - Bandinelli rende amara la prima di Thiago Motta: Bologna-Empoli 0-1, la sintesi L'ex CT della Germania: L'Inter paga l'assenza di Perisic. Mi piace il gioco di Gasperini. La MLS crescerà ancora.A margine del Festival dello Sport a Trento, Jurgen Klinsmann ha parlato ai microfoni di TUTTOmercatoWEB.com: "È sempre bello venire in Italia. Abbiamo avuto un incontro a casa di ...