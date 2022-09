United, spesi oltre 16 mln per l’addio di Rangnick (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Manchester United si è trovato a fare i conti con Ralf Rangnick. E lo ha fatto nel vero senso della parola, dato che dal bilancio chiuso al 30 giugno 2022 – che ha fatto registrare un rosso di oltre 130 milioni di euro – emergono i dettagli sui costi sostenuti dai Red Devils per L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Manchestersi è trovato a fare i conti con Ralf. E lo ha fatto nel vero senso della parola, dato che dal bilancio chiuso al 30 giugno 2022 – che ha fatto registrare un rosso di130 milioni di euro – emergono i dettagli sui costi sostenuti dai Red Devils per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Manchester United, Ralf #Rangnick costa caro: spesi oltre 16 milioni per l’addio del tecnico tedesco… - Andreino841 : @armagio In compenso lo united li ha spesi davvero bene ?? - sportli26181512 : Man United: Ten Hag chiede due rinforzi a gennaio, ma la proprietà: Erik ten Hag chiede nuovi rinforzi nonostante i… - vannyj93 : RT @viasyba: Quindi il centrocampo titolare sarebbe: Rabiot-Paredes-Pogba. Rabiot, in scadenza a giugno 2023, che la società aveva ceduto a… - le_marmiton_ : RT @viasyba: Quindi il centrocampo titolare sarebbe: Rabiot-Paredes-Pogba. Rabiot, in scadenza a giugno 2023, che la società aveva ceduto a… -