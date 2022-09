Ucraina: Mosca annuncia il via al referendum, Kiev: “Occupanti armati costringono al voto” (Di venerdì 23 settembre 2022) Le agenzie di stampa russe hanno annunciato l’avvio del referendum sull’annessione alla Russia di alcune zone dell’Ucraina controllate da Mosca. Le elezioni continueranno fino al 27 settembre nelle regioni separatiste filorusse di Donetsk e Lugansk (Est) e di Kherson e Zaporizhzhia (Sud). Kiev e l’Occidente hanno definito la votazione una “farsa”. Ucraina: “Gruppi armati costringono L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Le agenzie di stampa russe hannoto l’avvio delsull’annessione alla Russia di alcune zone dell’controllate da. Le elezioni continueranno fino al 27 settembre nelle regioni separatiste filorusse di Donetsk e Lugansk (Est) e di Kherson e Zaporizhzhia (Sud).e l’Occidente hanno definito la votazione una “farsa”.: “GruppiL'articolo proviene da Inews24.it.

nelloscavo : +++ Documento. #Ucraina Ecco il piano di #Mosca per pilotare il voto. Da domani referendum nel Donbass +++ Le istru… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare. E ricorda che se muori per il tuo Paese, sarai co… - Avvenire_Nei : #Ucraina Da domani referendum nel Donbass. Ecco il piano di Mosca per pilotare il voto - InaDemcenco : RT @vfeltri: Tutto l’Occidente è contro la Russia, non teme il nucleare, impone a Mosca sanzioni e invia armi a iosa all’Ucraina. Prima o p… - putino : In diverse città della Russia, si stanno tenendo eventi a sostegno dei 'referendum' per l'annessione dei territori… -