Tradito da Ancelotti | colpaccio della Juventus

(Di venerdì 23 settembre 2022) Anche se tutto sembra rose e fiori così non è in casa Real Madrid.ha una bella grana da risolvere e la Juve gongola A quanto pare non basta… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Direttagoal.it

Dzeko e Giroud nella rosa di nomi per l'attacco diDzeko © LaPresseC'è chi si è spinto oltre, infatti, e ha fatto la lista dei papabili per arrivare a Madrid come sostituto di Benzema. ...... invece , un efficiente capitano d'impresa che, sebbene antipatico ai tifosi, non ha mai... Basta chiederlo ai vari Benitez, Sarri,e Gattuso. Leggi Anche Dybala alla Roma, manca solo ... Milan tradito: lo sgarbo arriva da Ancelotti, tifosi gelati Un big del Milan è finito pericolosamente nel mirino del Real Madrid di Ancelotti: il top player rossonero è pronto a dire addio grazie alla maxi offerta.