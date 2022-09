Taglio tasse e via tetto bonus banchieri, governo Truss contro la crisi (Di venerdì 23 settembre 2022) Il neo ministro delle Finanze britannico, Kwasi Kwarteng, presentando il suo mini-budget, ha annunciato un pacchetto di tagli fiscali storici, il più grande degli ultimi 50 anni, per stimolare la crescita del Paese, mentre incombe uno scenario di recessione. "Abbiamo bisogno di un nuovo approccio per una nuova era, incentrato sulla crescita. Il nostro obiettivo nel medio termine è di raggiungere un tasso di crescita tendenziale del 2,5%", ha detto il cancelliere dello Scacchiere al Parlamento. "Avremo uno dei sistemi di tassazione sul reddito più competitivi e progressivi al mondo".Nel detTaglio, l'aliquota di base dell'imposta sul reddito scenderà dal 20% al 19% l'anno prossimo, mentre quella massima passerà dal 45% al 40%. L'aliquota massima dell'imposta sul reddito - quella del 45% per i guadagni superiori a 150.000 sterline - verrà quindi abolita del tutto. ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 settembre 2022) Il neo ministro delle Finanze britannico, Kwasi Kwarteng, presentando il suo mini-budget, ha annunciato un pacchetto di tagli fiscali storici, il più grande degli ultimi 50 anni, per stimolare la crescita del Paese, mentre incombe uno scenario di recessione. "Abbiamo bisogno di un nuovo approccio per una nuova era, incentrato sulla crescita. Il nostro obiettivo nel medio termine è di raggiungere un tasso di crescita tendenziale del 2,5%", ha detto il cancelliere dello Scacchiere al Parlamento. "Avremo uno dei sistemi di tassazione sul reddito più competitivi e progressivi al mondo".Nel det, l'aliquota di base dell'imposta sul reddito scenderà dal 20% al 19% l'anno prossimo, mentre quella massima passerà dal 45% al 40%. L'aliquota massima dell'imposta sul reddito - quella del 45% per i guadagni superiori a 150.000 sterline - verrà quindi abolita del tutto. ...

pdnetwork : Faremo un taglio shock delle tasse sul lavoro. Buste paga nette più alte per affrontare il #carovita. Come? ?16 mld… - berlusconi : Quali sono le 5 priorità del Paese: 1. Il taglio delle tasse; 2. La lotta alla burocrazia; 3. Una giustizia giusta;… - berlusconi : Siamo gli unici, in questa campagna elettorale, a parlare di cose concrete. A proporre una vera riduzione delle tas… - PD_Matera : RT @pdnetwork: Faremo un taglio shock delle tasse sul lavoro. Buste paga nette più alte per affrontare il #carovita. Come? ?16 mld recupera… - Paola222006421 : RT @CPF02294951: Il taglio shock delle tasse sul lavoro consiste nel tagliare i lavoratori. Nel mondo la chiamano macelleria sociale, a bre… -