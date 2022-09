Southgate prima di Italia Inghilterra: «Veniamo fa qualche sconfitta, ma ora sappiamo dove sbagliamo» (Di venerdì 23 settembre 2022) . Le parole del ct inglese Gareth Southgate ha parlato ai microfoni di BBC Radio prima della sfida di Nations League tra Italia ed Inghilterra. Ecco le parole del ct inglese: «Veniamo da qualche sconfitta e quando perdi rifletti su tutto, scavi a fondo, si innesca un bel processo. Quando vinci, invece, non rifletti così profondamente. Abbiamo fatto una serie di risultati così così, ma ci sono stati utili perché ora sappiamo dove sbagliamo. Sarei preoccupato se perdessimo e non sapessi il motivo delle sconfitte» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) . Le parole del ct inglese Garethha parlato ai microfoni di BBC Radiodella sfida di Nations League traed. Ecco le parole del ct inglese: «dae quando perdi rifletti su tutto, scavi a fondo, si innesca un bel processo. Quando vinci, invece, non rifletti così profondamente. Abbiamo fatto una serie di risultati così così, ma ci sono stati utili perché ora. Sarei preoccupato se perdessimo e non sapessi il motivo delle sconfitte» L'articolo proviene da Calcio News 24.

