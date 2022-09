Sonia Bruganelli sotto shock | “Non ho ricevuto il contratto” | deve lasciare subito la casa?

trash_italiano : IL BLOCCO SUL PORRO DI SONIA BRUGANELLI. #GFVIP - macosanesaiii : Primo tweet di questa edizione Secondo me Sonia rimpiange la Volpe Litigavano, discutevano, ma si divertivano.. Co… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: gelo tra Giovanni Ciacci e Pamela Prati, Sonia Bruganelli provoca la showgirl - AmnaBil41332019 : Dai rapporti intimi alle case separate: Sonia Bruganelli fa chiarezza sul matrimonio con Bonolis -

La furia di Katia Ricciarelli, nuovo round trae Adriana Volpe, gli amori impossibili di Amedeo Goria e Manuel Bortuzzo… Il Grande Fratello Vip tira fuori il peggio di ognuno -...Dopo aver svelato che andranno a vivere in due appartamenti diversi, si è sollevato un vespaio "Paolo e io potremmo anche non vederci da qui a un anno"spazza via le chiacchiere e fa chiarezza sul matrimonio con Bonolis . A Vanity Fair in una lunga intervista la produttrice 48enne, opinionista del GF Vip , svela tutto: dai rapporti ...Elenoir Ferruzzi ha rivelato il motivo che l'ha spinta ad entrare nella casa del GF Vip 7, confessando che il suo obiettivo non è vincere.Le telecamere di Fanpage.it invadono casa di Valentina Cenni e Stefano Bollani, che ci raccontano il ritorno in Tv di “Via dei Matti N.0” e soprattutto il rapporto che li lega e li rende una cosa sol ...