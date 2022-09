Se in Italia le cose si complicano abbiamo gli strumenti per intervenire, dice von der Leyen (Di venerdì 23 settembre 2022) «Should Europe Worry?», «L’Europa deve preoccuparsi?», titola in copertina il settimanale britannico The Economist con una foto a tutta pagina del volto di Giorgia Meloni su sfondo tricolore. «A meno che i sondaggi non sbaglino clamorosamente, il 25 settembre gli Italiani eleggeranno il governo più di destra della storia post bellica del loro Paese», si legge. E la risposta a questa domanda arriva da Princeton, a pochi chilometri da New York, nelle parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Che, a 48 ore dal voto, manda un messaggio inequivocabile ai partiti Italiani che si apprestano a guidare il prossimo esecutivo. «Noi lavoreremo con qualsiasi governo democratico che vorrà lavorare con noi», ha detto, ma «se le cose dovessero andare per il verso sbagliato, abbiamo gli ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 settembre 2022) «Should Europe Worry?», «L’Europa deve preoccuparsi?», titola in copertina il settimanale britannico The Economist con una foto a tutta pagina del volto di Giorgia Meloni su sfondo tricolore. «A meno che i sondaggi non sbaglino clamorosamente, il 25 settembre glini eleggeranno il governo più di destra della storia post bellica del loro Paese», si legge. E la risposta a questa domanda arriva da Princeton, a pochi chilometri da New York, nelle parole della presidente della Commissione europea Ursula von der. Che, a 48 ore dal voto, manda un messaggio inequivocabile ai partitini che si apprestano a guidare il prossimo esecutivo. «Noi lavoreremo con qualsiasi governo democratico che vorrà lavorare con noi», ha detto, ma «se ledovessero andare per il verso sbagliato,gli ...

AlexBazzaro : Von der Leyen: “Vedremo l'esito del voto in Italia, se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli s… - gparagone : Preferisco avere la mia identità; non sono un quadrato magico, non voglio il #PianoColao. No ad algoritmi, robotic… - IlContiAndrea : Ricordiamoci sempre che la legge contro l'omofobia è stata affossata in Italia. E la futura premier dice che 'tanto… - classcnbc : ELEZIONI ITALIA, LE PAROLE DI URSULA #ElezioniPolitiche2022 , #UrsulaVonDerLeyen assicura che la Comm.???? lavora 'c… - a_meluzzi : RT @ReboAlexa: L'avviso di von der Leyen sul voto italiano: 'Se le cose vanno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel… -