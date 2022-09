Sci di fondo | Nazionale maggiore in ritiro a Fiera di Primiero Anterselva ospiterà il gruppo giovani

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Fiera di Primiero, Anterselva e Predazzo ospiteranno i raduni degli azzurri - FondoItalia : Sci di Fondo - Fiera di Primiero, Anterselva e Predazzo ospiteranno i raduni degli azzurri - nathan0x : @christianazione @Barbarab1974FAN È appena tornata da sci di fondo? - MasashiKohmura : RT @neveitalia: Sci di fondo: sei azzurri (con De Fabiani) a Fiera di Primiero, giovani tra Anterselva e Predazzo #XCSki #nordicski #23Sett… - FondoItalia : Sci di fondo - Alexander Bolshunov: 'FIS riammetterà gli atleti russi? Lasciamo che si prenda un rischio...' -

FISI

Il direttore tecnico Alfred Stauder ha organizzato un raduno della durata di una settimana per le squadre A maschili e femminili didi. Gli azzurri saranno impegnati a partire da domenica 25 settembre fino a sabato 1 ottobre a Fiera di Primiero (Tn). Presenti tra gli uomini Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, ...... di allegria e di condivisione propedeutico all'avvio, nella stagione invernale, dei corsi di... Il recente incontro conviviale, svoltosi mercoledì 21 settembre 2022 presso il Centrodi ... Squadre A di sci di fondo in ritiro a Fiera di Primiero, giovani ad Anterselva. Il gruppo AIN in allenamento a Predazzo Spavento per la campionessa di biathlon, Gabriela Soukalova: dispersa in Valtellina, l'ex-atleta è stata ritrovata viva il giorno successivo ...