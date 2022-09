Saman Abbas | dalla scomparsa al rinvio a giudizio della famiglia | le tappe della vicenda

(Di venerdì 23 settembre 2022) La 18enne è sparita da Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021. A rivolgersi alle forze dell’ordine era stato il fidanzato Saqib. Il 10 febbraio 2023 andranno a processo i tre familiari diarrestati all'estero - lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq -, oltre ai genitori, Shabbare Nazia Shaheen, entrambi ancora latitanti in Pakistan. Il padre, un mese dopo la, confessò il delitto in una telefonata: "Ho ucciso mia figlia"

'Ho ucciso mia figlia': il padre di Saman Abbas confessò in una telefonata a un parente in Italia l'omicidio della figlia, quando era passato poco più di un mese dalla scomparsa della ragazza. Era l'8 giugno del 2021, e Shabbar Abbas, sentito dai carabinieri il 25 giugno di quell'anno, ha riferito che il padre di Saman lo aveva chiamato per intimargli di non parlare di lui. "Io sono già rovinato - le parole di Abbas nel racconto - "Ho ucciso mia figlia", le parole pronunciate dal padre di Saman Abbas, la giovane sparita la notte del 30 aprile 2021 da Novellara, comune della provincia di Reggio Emilia.