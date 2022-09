Salvini cuore d'oro: magliette del Milan all'asta per aiutare le Marche (Di venerdì 23 settembre 2022) Splendida iniziativa in favore delle vittime di un disastro degli ultimi giorni. Nel corso della Maratona Salvini, dopo il collegamento con il vicepresidente della Regione Marche, il leghista Mirco Carloni, il leader della Lega, Matteo Salvini, grande tifoso del Milan, ha messo all'asta due preziosi memorabilia di sua proprietà per darne il ricavato in beneficienza ai comuni alluvionati delle Marche: le maglie originali e autografate dello storico capitano rossonero Beppe Baresi e di Zlatan Ibrahimovic, attuale centravanti della squadra di Stefano Pioli. «Diamo una mano alle Marche che stanno vivendo un brutto momento - ha detto Salvini su Twitch -. Tengo tantissimo a queste due maglie, soprattutto a quella storica di Baresi, ma se insieme ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Splendida iniziativa in favore delle vittime di un disastro degli ultimi giorni. Nel corso della Maratona, dopo il collegamento con il vicepresidente della Regione, il leghista Mirco Carloni, il leader della Lega, Matteo, grande tifoso del, ha messo all'due preziosi memorabilia di sua proprietà per darne il ricavato in beneficienza ai comuni alluvionati delle: le maglie originali e autografate dello storico capitano rossonero Beppe Baresi e di Zlatan Ibrahimovic, attuale centravanti della squadra di Stefano Pioli. «Diamo una mano alleche stanno vivendo un brutto momento - ha dettosu Twitch -. Tengo tantissimo a queste due maglie, soprattutto a quella storica di Baresi, ma se insieme ...

