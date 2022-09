Roma, ragazzo di 16 anni massacrato fuori scuola: identificata la targa dell'auto del commando di cinque uomini (Di venerdì 23 settembre 2022) Omertà e reticenze sull'aggressione del 16enne F. B. avvenuta ad Ostia davanti all'Istituto Superiore Carlo Urbani. La vittima è stata pestata a sangue (davanti agli altri studenti e ai genitori che ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 settembre 2022) Omertà e reticenze sull'aggressione del 16enne F. B. avvenuta ad Ostia davanti all'Istituto Superiore Carlo Urbani. La vittima è stata pestata a sangue (davanti agli altri studenti e ai genitori che ...

GeorgeChirita11 : @LAROMA24 Ecco qui il male della Roma. Sparate cazzate da mesi su questo ragazzo - noel93_ : mio dio potrei andare a roma solo per mangiare là cacio e pepe e salutare proble dire a fword che è un ragazzo fortunato e tornare - maizitta1 : Questo ragazzo romano de roma mi fa morire dalle risate... Non so chi sia ma mi piace ???? #GFVIP - FabyCony3 : RT @benq_antonio: #rom #roma metro ragazzo italiano si rende conto della #rom pronta a scippare la butta fuori dalla metro ...???????????????????? ????… - IlMarinaio5 : @RossanoScali @jontargetti Pensa alla Roma, ragazzo. Lascia stare. -