fisco24_info : Petrolio: cede (-4%) sotto 80 dollari, minimi da gennaio: Debole anche il gas, sui 178 euro al Megawattora -

Prezzo del petrolio in forte calo sui listini telematici, con un andamento che condiziona anche i mercati azionari: il greggio è sceso sotto la soglia psicologica degli 80 dollari al barile (al momento quota 79,... Petrolio: cede (-4%) sotto 80 dollari, minimi da gennaio Prezzo del petrolio in forte calo sui listini telematici, con un andamento che condiziona anche i mercati azionari: il greggio è sceso sotto la soglia psicologica degli 80 dollari al barile (al moment ...Forte rialzo per i rendimento dei titoli di Stato nell'area euro. I bund decennali tedeschi sono saliti per la prima volta dal 2013 al di sopra del 2%, con un incremento di 13 punti rispetto a ieri.