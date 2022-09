Perché l’Unione Europea potrebbe creare (a breve) una app per la prenotazione dei biglietti ferroviari (Di venerdì 23 settembre 2022) C’era un accordo, figlio di un piano approvato nel dicembre del 2021, tra la Commissione Europea e tutte le principali aziende che si occupano dei servizi ferroviari sparsi in tutti gli Stati membri: realizzare, entro la fine del 2022, una piattaforma comune per consentire ai cittadini comunitari di avere un unico punto di riferimento per l’acquisto dei biglietti. Tutto ciò, a tre mesi dalla fine dell’anno, sembra essere irrealizzabile. Ma l’Unione Europea potrebbe non fare alcun passo indietro e procedere per conto suo, creando una app per la prenotazione dei treni nella UE. LEGGI ANCHE > La corte di giustizia Europea conferma che l’UE vieta la conservazione dei dati sulla localizzazione degli utenti Ad annunciare questa svolta per accelerare i ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 settembre 2022) C’era un accordo, figlio di un piano approvato nel dicembre del 2021, tra la Commissionee tutte le principali aziende che si occupano dei servizisparsi in tutti gli Stati membri: realizzare, entro la fine del 2022, una piattaforma comune per consentire ai cittadini comunitari di avere un unico punto di riferimento per l’acquisto dei. Tutto ciò, a tre mesi dalla fine dell’anno, sembra essere irrealizzabile. Manon fare alcun passo indietro e procedere per conto suo, creando una app per ladei treni nella UE. LEGGI ANCHE > La corte di giustiziaconferma che l’UE vieta la conservazione dei dati sulla localizzazione degli utenti Ad annunciare questa svolta per accelerare i ...

