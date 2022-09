Parte la partnership tra Sky e Paramount: gratis per gli abbonati a Cinema (Di venerdì 23 settembre 2022) Parte oggi la partnership tra Sky e Paramount per la distribuzione di Paramount+ in Italia: da oggi l’app Paramount+ arriva su Sky Glass e su Sky Q. Tutti gli abbonati a Sky Cinema, inoltre, possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul loro abbonamento Sky. “Sky è nostro partner in Italia da ormai molti anni e non poteva non esserlo anche per il lancio di Paramount+, il nostro servizio streaming che offre contenuti per tutti. Il pubblico italiano infatti avrà a disposizione un’offerta vastissima di Originals e non solo di alta qualità, mai vista prima: dal grande Cinema, alle serie, dall’animazione ai documentari e ai reality. La passione per il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022)oggi latra Sky eper la distribuzione di+ in Italia: da oggi l’app+ arriva su Sky Glass e su Sky Q. Tutti glia Sky, inoltre, possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di+ senza costi aggiuntivi sul loro abbonamento Sky. “Sky è nostro partner in Italia da ormai molti anni e non poteva non esserlo anche per il lancio di+, il nostro servizio streaming che offre contenuti per tutti. Il pubblico italiano infatti avrà a disposizione un’offerta vastissima di Originals e non solo di alta qualità, mai vista prima: dal grande, alle serie, dall’animazione ai documentari e ai reality. La passione per il ...

