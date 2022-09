Motomondiale: Bagnaia, 'turno difficile, bravi ad uscirne fuori' (Di venerdì 23 settembre 2022) Motegi, 23 set. - (Adnkronos) - Francesco Bagnaia ha chiuso le prove libere del Gp del Giappone a Motegi in seconda posizione, nonostante le difficoltà patite a inizio turno. Il pilota della Ducati in realtà sa già cosa non andava nei primi giri (ha avuto un problema di elettronica): "All'inizio non abbiamo sfruttato tutta la potenza -ha detto il piemontese ai microfoni di Sky Sport-, ci siamo concentrati sui consumi, che su questa pista sono una variabile importante. Nel timore di avere un solo turno asciutto, abbiamo preferito portarci avanti in vista della gara". Metodo e strategia, ogni pilota lavora in base a schemi che spesso sfuggono a chi vive lontano dai box del Motomondiale. Ma una piccola difficoltà con la frenata, in effetti, si è evidenziata. Come ha spiegato Bagnaia: "Non corriamo su ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Motegi, 23 set. - (Adnkronos) - Francescoha chiuso le prove libere del Gp del Giappone a Motegi in seconda posizione, nonostante le difficoltà patite a inizio. Il pilota della Ducati in realtà sa già cosa non andava nei primi giri (ha avuto un problema di elettronica): "All'inizio non abbiamo sfruttato tutta la potenza -ha detto il piemontese ai microfoni di Sky Sport-, ci siamo concentrati sui consumi, che su questa pista sono una variabile importante. Nel timore di avere un soloasciutto, abbiamo preferito portarci avanti in vista della gara". Metodo e strategia, ogni pilota lavora in base a schemi che spesso sfuggono a chi vive lontano dai box del. Ma una piccola difficoltà con la frenata, in effetti, si è evidenziata. Come ha spiegato: "Non corriamo su ...

Luxgraph : MotoGp, Bagnaia: 'Massima potenza? La Ducati qui non l'ha ancora usata' - corsedimoto : PECCO BAGNAIA 2° nel venerdì di prove libere MotoGP a Motegi. Sfida ravvicinata con Fabio Quartararo per il titolo… - Luxgraph : MotoGp, Miller comanda le libere 1 del Gp del Giappone: Bagnaia è secondo - corsedimoto : MOTOGP - Prime prove libere nel segno del duo Ducati Team su Quartararo ed Aleix Espargaro, cade Bastianini. Tempi… - sportli26181512 : MotoGP, orari e dove vedere il GP del Giappone: Il Motomondiale si trasferisce a Motegi, dove non si corre dal 2019… -