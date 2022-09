Morte di Sara Scimmi: caso riaperto dalla Procura di Genova (che dovrà valutare anche l’operato dei colleghi di Firenze) (Di venerdì 23 settembre 2022) - Si riapre un fascicolo sulla Morte di Sara Simmi, la ragazza uccisa da un veicolo in fuga a Castelfiorentino il 9 settembre del 2017. Sarà la Procura di Genova a occuparsene e non quella di Firenze. Lo precisa Emme Team, il pool legale di Chicago (Stati Uniti) incaricato dalla famiglia della ragazza per far riprendere le indagini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 settembre 2022) - Si riapre un fascicolo sulladiSimmi, la ragazza uccisa da un veicolo in fuga a Castelfiorentino il 9 settembre del 2017. Sarà ladia occuparsene e non quella di. Lo precisa Emme Team, il pool legale di Chicago (Stati Uniti) incaricatofamiglia della ragazza per far riprendere le indagini L'articolo proviene daPost.

