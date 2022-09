Monza, Rovella: «Neanche noi ci aspettavamo di battere la Juve. Allegri…» (Di venerdì 23 settembre 2022) Il centrocampista del Monza in prestito dalla Juventus Rovella ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia U-21. Le sue parole PRESTITO – «Sia io che con Allegri, con i dirigenti Cherubini e Nedved, abbiamo deciso che per me all’età di 20 anni, era meglio giocare, fare ancora esperienza per poi magari essere più pronto a giocare a quei livelli. Cosa mi porto dalla Juve? Quando ti alleni con quei grandi campioni anche se per poco tempo, la differenza la noti subito, sia a livello mentale che tecnico. Ti fa crescere. Vittoria con il Monza? Neanche noi ci aspettavamo di battere la Juve». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Il centrocampista delin prestito dallantusha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia U-21. Le sue parole PRESTITO – «Sia io che con Allegri, con i dirigenti Cherubini e Nedved, abbiamo deciso che per me all’età di 20 anni, era meglio giocare, fare ancora esperienza per poi magari essere più pronto a giocare a quei livelli. Cosa mi porto dalla? Quando ti alleni con quei grandi campioni anche se per poco tempo, la differenza la noti subito, sia a livello mentale che tecnico. Ti fa crescere. Vittoria con ilnoi cidila». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

