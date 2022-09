Messa: "Con Pnrr distribuiti 11 miliardi a Universita', ora il salto dalla ricerca al business" (Di venerdì 23 settembre 2022) Messa, con Pnrr distribuiti 11 mld a Universita', ora il salto dalla ricerca al business Creati strumenti per unire Nord e Sud e favorire donne a parita' di merito 23 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022), con11 mld a', ora ilalCreati strumenti per unire Nord e Sud e favorire donne a parita' di merito 23 settembre 2022

romeoagresti : #Allegri: “È stata una chiacchierata quella con Mario di questa mattina, è stata messa giù come una intervista”. - gicolino69 : @matteorenzi Senatore, lei è veramente di coccio, da noi per la pandemia erano medici russi e cubani, questi ultimi… - Chimmy_yoon_ : RT @HsOgOldenn: RAGA QUANDO HANNO FATTO VEDERE HARRY VERSIONE BARBONE CON I CAPELLI LUNGHI TUTTA LA SALA SI È MESSA A RIDERE ?? - lisameyerildra1 : @asso_x @MauS0303 E l’Italia ha avuto il fascismo con la crociata anti-omosessuali messa in pratica dal duce negli… - Giannaway : Il #redditodicittadinanza, così com'è, ha molto di perverso: non solo è diseducativo perché fa a pugni con la nobil… -