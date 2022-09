Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati, la conferma sui social: fan increduli (Di venerdì 23 settembre 2022) Personaggi Tv. Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati. Da mesi giravano diverse indiscrezioni sulla fine della loro relazione e ora è arrivata la conferma ufficiale da parte dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip. La quasi ex moglie del noto calciatore ha annunciato ai fan la sua decisione di separarsi attraverso una storia Instagram, poche parole e dritte al sodo. Nonostante ciò, fino a poche ore fa Icardi ha negato ogni cosa. Vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo tra i due.



Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati: la conferma di lei su Instagram Da mesi giravano rumors su una presunta crisi tra i due e ora ... Leggi su tvzap (Di venerdì 23 settembre 2022) Personaggi Tv.si. Da mesi giravano diverse indiscrezioni sulla fine della loro relazione e ora è arrivata laufficiale da parte dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip. La quasi ex moglie del noto calciatore ha annunciato ai fan la sua decisione di separarsi attraverso una storia Instagram, poche parole e dritte al sodo. Nonostante ciò, fino a poche ore faha negato ogni cosa. Vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo tra i due.si: ladi lei su Instagram Da mesi giravano rumors su una presunta crisi tra i due e ora ...

SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - yakupcinar : Mauro Icardi.. - webaslan : Mauro Icardi ?? - Lucyaglam : @LapoDeCarlo1 A #Icardi è stato bene tutto, pure al punto di compromettere la sua carriera. Non è affatto un 'manip… - Chicco_dal_1974 : RT @Lucyaglam: A #Icardi è stato bene tutto, pure al punto di compromettere la sua carriera. Non è affatto un 'manipolato', ma un complice.… -